Lyon : plusieurs TER perturbés par une panne à la gare de Jean-Macé

Depuis 18 heures, ce jeudi 12 mai, plusieurs trains TER au départ de Lyon sont perturbés par une panne survenue en gare de Jean-Macé.

Une panne à la gare de Jean-Macé, dans le 7e arrondissement de Lyon, entraine des perturbations sur la circulation de certaines lignes au départ de Lyon ce jeudi 12 mai. Le trafic des lignes Lyon - André-le-Gaz et Lyon - Valence est actuellement affecté et des retards sont également à prévoir sur les lignes Lyon - Grenoble et Lyon - Saint-Étienne.

Des trains ont aussi été supprimés à destination de Grenoble, il s’agit de ceux qui devaient quitter Lyon à 18h45 et 19h16.

Plus de détails sur les perturbations ici.