Lyon : plus qu'une journée internationale des droits des femmes, un mois

Le vendredi 8 mars a lieu la journée internationale des droits des femmes. La ville de Lyon a décidé de s’investir dans cette lutte en multipliant les événements autour du sport jusqu’au 12 avril.

"Sport, quelle place pour les femmes ?" C’est le nom du programme mis en place par la ville de Lyon pour la journée internationale des droits des femmes. Pour Thérèse Rabatel, adjointe à la mairie de Lyon en charge de l'égalité femmes-hommes, même si la situation est en train "d'évoluer" : "faire avancer l'égalité dans le sport, c'est faire avancer l'égalité en général". Exemple à l'appui, l'élue rappelle que lors des championnats du mode de ski freeride, "les hommes passent en premier, ils ont la meilleure neige et le gagnant remporte 8 000 dollars, quand les femmes passent durant le podium des hommes et celle qui remporte la compétition ne touche que 1 200 dollars, ça résume tout".

Ainsi, pour ne pas s'arrêt à une seule journée, plusieurs événements sont prévus tout au long du mois de mars et jusqu’au 12 avril pour lutter contre le sexisme dans la société française. C’est tout Lyon qui s’organise et met à l’honneur l’égalité entre hommes femmes pour ne pas se contenter d'une seule journée.

La thématique principale cette année c’est donc le sport féminin professionnel et amateur. Notamment en vue de la coupe du monde féminine qui aura en partie lieu à Lyon. Néanmoins, d’autres thématiques seront abordées, le cinéma, les séries ou encore l’histoire.

Voici quelques événements, parmi de nombreux autres :

Du lundi 4 au samedi 16 mars, la mairie du 4ème arrondissement de Lyon accueille l’exposition"Match retour !", une réflexion sur les inégalités et les préjugés dans le sport sera au rendez-vous.

Une conférence sur "Les femmes dans le cinéma et les séries télévisées" sera présentée par deux philosophes. Marie-Frédérique Pellegrin et Sandra Laugier, se demanderont comment le cinéma et les séries ont réinventé la femme. Elles vous attendront à partir de 12h à l’université Lyon 3 15 quai Claude Bernard.

Le même jour, à 18h la bibliothèque de la Part-Dieu vous ouvre ses portes pour venir voir le documentaire de Harriet Hirshon, "Rien sans nous : les femmes qui viendront à bout du SIDA". Le film porte sur la lutte de femmes contre le VIH, à travers le monde.

"Les femmes durant la Seconde Guerre mondiale" est une visite thématique qui aura lieu samedi 9 mars au centre d’histoire de la résistance et de la déportation. Un moyen de redécouvrir cette période de l’histoire à travers le regard des femmes.

Samedi 23 et dimanche 24 mars il sera possible d’assister à un match de "Floorball" du championnat national féminin. Ce sport peu connu du grand public est un dérivé du hockey en salle. Les équipes de Lyon 1 et Lyon 2 affronteront Rouen et Amiens au gymnase de la Martinière-Duchère.

L'intégralité du programme est disponible en ligne ici.