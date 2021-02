Lyon : plus de 1 000 motards ont bruyamment manifesté pour la circulation inter-files

Place Bellecour à Lyon / (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Dans toute la France, des motards ont manifesté ce samedi pour autoriser la circulation inter-files. À Lyon le cortège s’est dispersé après être arrivé à Gerland, vers 15h20.

Plus de 1 000 motards de toute la région ont manifesté à force de vrombissements de moteurs et de klaxons en faveur de la circulation inter-files. L’expérience menée depuis 5 ans sur des axes de différents départements, dont le Rhône, n’a pas abouti à une remise en cause de l’interdiction de la circulation inter-files.

C’est contre cette décision qu’un large cortège de motards a manifesté de la place Bellecour à Gerland, après un aller-retour sous le tunnel de Fourvière. La circulation dans Lyon s’en est vu fortement impactée.

Le cortège, encadré par des motards de la police, est finalement parvenu à son point d’arrivée, près du stade de Gerland, vers 15h10 selon Le Progrès. Les motards se sont ensuite progressivement dispersés.