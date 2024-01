Lyon perd sa première place de métropole la plus dynamique 

Dévoilé ce mardi, le classement Arthur Loyd révèle que Lyon vient d’être détrônée par Toulouse au titre de métropole la plus dynamique de France.

Lyon vient d’être détrôné. Ce mardi matin, Le Parisien révèle le classement du baromètre Arthur Loyd sur les métropoles qui attirent le plus les entreprises et les salariés. Et cette année, Lyon se fait piquer sa première place de "très grande métropole" la plus dynamique de France par la ville de Toulouse.

Ainsi, Lyon arrive à la deuxième place de plusieurs critères comme la vitalité économique, la connectivité et le capital "humain et transition". Le plus mauvais score revient à l’indice de la qualité de vie où la capitale des Gaules n’arrive qu’à la cinquième place.

Lille arrive à la troisième place du classement Arthur Loyd. Une autre ville de la région Auvergne-Rhône-Alpes se classe sur le podium. Il s’agit de Grenoble qui arrive à la troisième place des villes les plus dynamiques de 2024 dans la catégorie "grandes métropoles", derrière Rennes et Montpellier.