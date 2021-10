Lyon : pendant une interpellation, un jeune homme mineur saute sur un policier et le blesse

Samedi 23 octobre, un homme de 17 ans a été interpellé dans le 8e arrondissement de Lyon après avoir jeté une pierre sur une voiture de police. Lors de son interpellation, il blessait un policier en sautant sur lui.

Aux alentours de 18h50 rue du Professeur Beauvisage, un homme de 17 ans jetait une pierre sur une voiture de police sans l'atteindre. Plus loin, les forces de l'ordre retrouvaient l'individu et l'interpellaient. Cependant, au même moment, le suspect sautait en direction d'un fonctionnaire bras et genoux en avant pour le blesser, occasionnant alors un saignement abondant à la main et une douleur au torse du policier. Les unités médico-judiciaires prescrivaient 3 jours d'incapacité temporaire de travail à la victime, qui déposait plainte contre l'auteur présumé des faits.

L'individu mis en cause, qui a partiellement reconnu les faits, n'est pas connu des services de police. Il a été laissé libre après avoir été présenté lundi 25 octobre au juge pour enfants.