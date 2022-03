Ce mercredi 30 mars, Lyon est passé en "ville 30". En pleine campagne électorale, Eric Zemmour a dénoncé "l'absurdité verte". Grégory Doucet, le maire de Lyon, lui répond.

Lyon est passé ce mercredi en "ville 30". Lyon Cap' a consacré de nombreux articles à ce passage de Lyon en ville 30. Toutes les explications ci-dessous.

Ce passage de Lyon en ville 30 fait réagir jusqu'aux candidats à la présidence de la République française. Le passage en ville 30 ? "L’absurdité verte", a dénoncé Eric Zemmour, le candidat Rconquête. "Un véhicule pollue davantage à 30 km/h qu’à 50 km/h. Je rétablirai la vitesse limite de 50 km/h en ville pour protéger les Français de la haine anti-automobilistes des maires PS et EELV. Soutien à nos automobilistes et à nos taxis", a-t-il insisté.



L’absurdité verte. Un véhicule pollue davantage à 30 km/h qu’à 50 km/h. Je rétablirai la vitesse limite de 50 km/h en ville pour protéger les Français de la haine anti-automobilistes des maires PS et EELV. Soutien à nos automobilistes et à nos taxis. https://t.co/5mw6oS7AnF — Eric Zemmour (@ZemmourEric) March 30, 2022

Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, n'a pas tardé à répliquer. "Votre ignorance et votre cynisme confèrent à l’indignité. Le sujet de la Ville 30, c’est la sécurité routière : Le risque de décès d’un piéton heurté à 50 km/h est de 80%. A 30 km/h, il est de 10%. Nous parlons ici de sauver des vies Mr Zemmour…", a twitté le maire de Lyon.



Votre ignorance et votre cynisme confèrent à l’indignité. Le sujet de la #Ville30, c’est la sécurité routière : Le risque de décès d’un piéton heurté à 50 km/h est de 80%. A 30 km/h, il est de 10%. Nous parlons ici de sauver des vies Mr Zemmour… https://t.co/n1ljSpO5nV https://t.co/Ebb663gq2W pic.twitter.com/87b74iAgUS — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) March 30, 2022

Depuis ce mercredi 30 mars, la norme pour rouler en ville à Lyon n’est plus 50 km/h, mais bien 30. Depuis ce mercredi matin, 84% des rues de la ville sont désormais limitées à 30km/h pour "pour améliorer la sécurité des piétons, réduire les nuisances et la pollution", selon la ville de Lyon.

Grâce à ce changement de paradigme, la mairie entend faire baisser la vitesse moyenne en ville et avec elle la gravité des accidents. En diminuant la vitesse de 20 km/h, la distance de freinage réduirait ainsi de moitié et le risque de décès d’un piéton passerait de 80%, à 50 km/h, à 10% lorsque l’on roule à 30 km/h.

Qu'est-ce-que c'est la "ville 30" ? "La ville 30, pour rappel, c'est inverser la logique. Se dire, 30km/h, c'est la base en ville. Et quelques axes, des grands axes, sélectionnés qui restent à 50 km/h. Ce n'est pas comme une zone 30 où on définit une petite zone où la limitation de vitesse est à 30km/h. La logique est inversée", résumait à Lyon Capitale il y a quelques semaines Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon aux mobilités, à la logistique urbaine et aux espaces publics.

