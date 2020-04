Lyon : pas d'interdiction du jogging, mais la préfecture serre la vis

Contrairement à Paris, Lyon n'a pas souhaité interdire la pratique du jogging en journée durant le confinement pour cause de coronavirus COVID-19. Néanmoins, la préfecture va serrer la vis autour des activités sportives autorisées par l'attestation dérogatoire de déplacement.

Après un week-end où les joggeurs étaient trop nombreux dans les rues, la ville et la préfecture de Paris ont choisi d'interdire la course à pied de 10 heures à 19 heures, dès le 8 avril. Cela a eu pour conséquence de regrouper tous les joggeurs le matin et en fin de journée mercredi.

Quelle situation à Lyon ?

A Lyon, la préfecture a choisi de ne pas opter pour l'interdiction du jogging durant des créneaux horaires. Néanmoins, selon nos informations, dès ces prochaines heures, la vis va être sérieusement serrée et les contrôles renforcés.

Contactée par Lyon Capitale, la préfecture indique : "des consignes ont été données à la Direction Départementale de la Sécurité Publique pour renforcer davantage le contrôle des activités de plein air durant ce confinement, et ne pas cibler uniquement la pratique du jogging".

"Ce renforcement des contrôles se fera en collaboration avec les collectivités, nous appelons au bon sens et à l'esprit civique lors de ce week-end de trois jours. Les forces de l'ordre déjà vigilantes, le seront plus encore. Les prochains jours sont un moment important dans le confinement, il ne faut pas gâcher tous les efforts déjà faits en sortant sans bonne raison", complète la préfecture.

Ainsi, si aucune interdiction n'a été décrétée, le seuil de tolérance pourrait bien être très bas ce week-end. Chaque sortie devra donc être mûrement réfléchie et se faire à un moins d'un kilomètre du domicile, durant une heure au maximum dans le cadre d'une activité sportive.