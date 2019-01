Lyon Part-Dieu : des bouteilles de gaz vides dans la voiture incendiée

Les bouteilles de gaz que l'individu avait placé dans sa voiture avant d'y mettre le feu au sous-sol du centre commercial de la Part-Dieu étaient vides.

Le profil de l'homme qui a provoqué l'intervention de nombreux pompiers et policiers est à même de laisser les enquêteurs perplexes. Ce samedi matin, un individu sans domicile fixe de 39 ans a mis le feu à sa voiture, qu'il avait garée dans le parking Cuirassiers, au sous-sol du centre commercial de la Part-Dieu. Le Progrès révèle qu'il a lui-même téléphoné à la police pour donner sa localisation et annoncer "qu'il avait l'intention de commettre un attentat". De sa voiture en flamme, les pompiers ont sorti trois bouteilles de gaz avant qu'elles ne s'embrasent. Heureusement, ces dernières étaient vides et les pompiers ont rapidement pu maîtriser l'incendie, qui n'a pas fait de blessé et ne s'est pas propagé. Interpellé un peu plus tard par la police, l'individu se serait couché par terre à la vue de la police, selon Le Progrès. L'arme qu'il portait sur lui était en réalité un pistolet à bille de type "airsoft".