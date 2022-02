Mercredi matin compliqué pour la SNCF AURA qui doit contraindre plusieurs TER à modifier leur itinéraire. Sur son compte Twitter, l'entreprise a annoncé la panne d'un TGV entre Lyon Perrache et Part-Dieu aux alentours de 8 heures ce matin, ce 23 février.

Conséquence de cet incident : les TER en provenance de Roanne, Mâcon et Paray-le-Monial ne desservent pas la Part-Dieu et se rendent directement à Perrache.

