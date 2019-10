Lyon : où est-il (encore) interdit de manifester ce samedi ?

Une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes est prévue ce samedi à Lyon. La Préfecture a de nouveau interdit l'hyper-centre à la manifestation entre 10h et 22h ce samedi.

Une centaine de Gilets jaunes se réunissent depuis la rentrée tous les samedis à Lyon. Un nouveau rendez-vous est prévu ce samedi 12 octobre à Lyon. Et à nouveau, la Préfecture a décidé de mettre en place un périmètre d'interdiction de manifestation.

Ce samedi 12 octobre, les rassemblements non déclarés seront interdits, entre 10h et 22h, en gros entre Hôtel de Ville et Bellecour, en rajoutant la très commerçante rue Victor Hugo (rue du Puits Gaillot, place des Terreaux, rue d’Algérie, quai Saint-Vincent, quai de la Pêcherie, quai Saint Antoine, quai des Célestins, rue du Colonel Chambonnet, rue de la Barre).