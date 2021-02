Lyon : opérations de maintenance, les lignes de tram T3, T7 et Rhônexpress coupées en soirée fin février

Des opérations d’élagage et de maintenance électrique seront réalisées sur l’infrastructure commune à T3, T7 et Rhônexpress du 22 au 25 février inclus. Des bus relais desserviront l’ensemble des arrêts de la ligne T3 après 22h ces soirées-là.

"Afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement des lignes de tramway pour assurer la meilleure qualité de service possible, les équipements sont régulièrement entretenus, expliquent les TCL. Des opérations d’élagage et de maintenance électrique seront ainsi réalisées sur l’infrastructure commune à T3, T7 et Rhônexpress du 22 au 25 février inclus". Des travaux "réalisés de nuit afin de limiter l’impact sur l’exploitation des lignes", poursuivent les TCL.

Ainsi, les 22, 23, 24 et 25 février 2021 :

Dernier départ du T3 Part-Dieu Villette direction Meyzieu Z.I les Panettes : 22h11

Dernier départ du T3 Meyzieu Z.I les Panettes direction Part-Dieu Villette : 21h34

Dernier départ du T7 Vaulx-en-Velin La Soie direction Décines OL Vallée : 22h00

Dernier départ du T7 Décines OL Vallée direction Vaulx-en-Velin La Soie : 22h14

Des bus relais pour assurer la continuité du service

"Pour assurer la continuité de service, des bus relais articulés desserviront l’ensemble des arrêts de la ligne T3 avec une fréquence de 20 minutes. Les voyageurs de la ligne T7 sont invités à se reporter sur les bus relais de la ligne T3", soulignent les TCL.

Pour Rhônexpress,

Dernier départ de Lyon Part-Dieu direction Aéroport Lyon Saint-Exupéry : 22h00

Dernier départ d’Aéroport Lyon Saint Exupéry Lyon direction Part-Dieu : 21h30

"La continuité d’exploitation sera assurée par des relais taxi après 21h30 en station Saint Exupéry, après 22h en station Part-Dieu Villette, et après 22h09 en station Vaulx-en-Velin La Soie, jusqu’à minuit", concluent les TCL.