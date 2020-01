Lyon : opération escargot sur l'A6, la circulation ralentit

Des Gilets jaunes du nord du département du Rhône mènent une opération escargot sur l'A6 entre Belleville et Villefranche-sur-Saône pour protester contre la réforme des retraites.

Dans un communiqué, le collectif interprofessionnel et Gilets jaunes du Beaujolais/Val-de-Saône a annoncé qu'il manifestait actuellement sur l’A6 entre Belleville et Villefranche-sur-Saône “pour dire non à la réforme des retraites”.

“Après 7 semaines d’actions et de grèves, et face à la surdité du gouvernement, le collectif interprofessionnel et gilets jaunes du secteur Beaujolais Val-de-Saône a décidé de renforcer son action”, expliquent-ils. Ils ajoutent : “cette opération, qui ralentira obligatoirement le trafic entre les deux villes jeudi, n’est en aucun cas une opération de blocage de l’autoroute A6 puisque nous veillerons à laisser libre une voie de circulation. Toutefois, le cortège circulera à allure réduite afin d’être visible”.

Les Gilets jaunes appellent par ailleurs “tous les collectifs éducation comme interprofessionnels à généraliser la grève et à multiplier les actions coup de poing comme celle que nous menons aujourd’hui sur l’ensemble du territoire” et assurent qu'ils continueront leurs actions “jusqu’au retrait de la réforme des retraites à points et l’assurance d’une juste répartition des richesses produites pour celles et ceux qui les créent, c’est-à-dire celles et ceux qui ne vivent que de leur travail.”