Lyon : opération “draps aux fenêtres” contre les incivilités en Presqu'île

Vendredi, les draps blancs devraient fleurir sur les balcons des appartements de la Presqu'île. Un nouveau mode d'action pour alerter la mairie de Lyon, faute de réponse de cette dernière, sur les incivilités qui ont lieu dans le centre-ville.

Vendredi, des draps blancs devraient apparaître devant les fenêtres des appartements de la Presqu'île. N'y voyait pas une quelconque commémoration du passé italien de Lyon, mais bien la poursuite du mouvement d'exaspération des habitants du centre-ville. Un mouvement entamé en début d'année sur un groupe Facebook pour dénoncer les nuisances sonores qui surviennent le soir en Presqu'île, comme les allers-retours de voitures. Depuis une équipe de police municipale, circule jours de la semaine en début de soirée pour bloquer la rue Édouard-Herriot. Mais depuis quelques semaines, les nuisances sont reparties de plus belle et les réponses concrètes se font attendre du côté des habitants.

“La mairie ne répond pas”

“Avec cette opération, notre objectif est de montrer qu'un renfort de police municipale c'est bien, mais qu'en deuxième partie de soirée, il n'y a plus personne. Il faut aussi dire que la Presqu'île ce n'est pas que la rue Édouard-Herriot et que des nuisances ont lieu ailleurs”, confie Pauline Grosjean, la cofondatrice du groupe Facebook qui compte 1850 membres. Cette dernière déplore l'absence de contacts avec la préfecture et la mairie centrale de Lyon. “L'arrêté qui a été pris s'arrête début août. Après, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Et malgré nos nombreuses demandes, la mairie ne nous a jamais répondu”, ajoute-t-elle.

Une absence de réponse qui finit par tendre les habitants. “On voit bien que les gens s'énervent de plus en plus dans les commentaires publiés sur le groupe. C'est pour ça que l'on aimerait bien une réponse avant que ça se finisse en lancer de boules de pétanque”.