Lyon : on peut acheter un ticket TCL avec son téléphone, sauf iPhone

Il est désormais possible d'acheter son ticket de métro grâce à son smartphone Android et de valider aux bornes avec son téléphone. Il y a cependant quelques limites pour ce lancement, comme l'absence des iPhone ou certains tarifs.

Une nouvelle application TCL a été mise en ligne et permet d'acheter son ticket de métro via un téléphone Android compatible et de valider aux bornes avec.

E-Ticket peut être téléchargée ici. Selon TCL, "Seuls les téléphones Android équipés du NFC (version supérieure à 5) sont compatibles avec l'application TCL E-Ticket". Pour acheter son titre de transport, il faudra être en 3G, 4G ou Wifi, la validation ne demande pas de réseau.

Par ailleurs pour l'instant, sont proposés à la vente :

les ticket unité et carnets de 10 tickets

ticket 24h/48h/72h

tick'air (vendu seulement les jours de pic de pollution)

L'abonnement n'est pas proposé pour le moment, tout comme les tarifs spéciaux à l'image du carnet étudiant. Néanmoins, l'application, pour ceux qui ont un téléphone compatible, elle permettra de payer le prix classique quand on prend le bus (contre 2,10 euros), élimine le problème du rendu de monnaie et devrait être un allié pour les touristes (elle est disponible en plusieurs langues).

Des téléphones incontournables absents

Au rayon des exceptions, les Nexus 5 et 6, les Pixel 2, 3 et 3XL, 4 et 4XL ainsi que l'Asus Z00AD ne sont pas compatibles, tous comme l'ensemble des iPhone. La firme à la pomme ayant récemment ouvert cette possibilité, elle n'a pas encore été implantée du côté de TCL.

Il s'agit d'une première phase qui sera amenée à évoluer par la suite. Les bases sont désormais posées pour l'arrivée d'autres fonctions ou un élargissement de la compatibilité des téléphones. Désormais, aux utilisateurs de rendre leur verdict, cette application va-t-elle entrer dans les usages ? Pour l'instant, avec ces limitations, le ticket papier est loin d'être mort.