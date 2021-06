Lyon : nouvelle manifestation pour la défense des animaux au parc de la Tête-d’Or

L’association de défense des animaux One Voice organise, ce samedi 19 juin, une nouvelle manifestation au Parc de la Tête d’Or pour défendre la cause animale.

Ce samedi, des militants de l'association de défense des animaux One Voice vont se réunir au Parc de la Tête d’Or afin de défendre la cause animale. Le rassemblement doit se dérouler de 14 heures à 16h30. Implantée à Lyon depuis le début de l’année 2021, One Voice se bat pour faire cesser les expérimentations sur les animaux, leur exploitation pour le spectacle ou encore leur chasse. En parallèle de cette mobilisation lyonnaise, plusieurs actions similaires seront menées dans différentes villes de France.

Pour mémoire, une quinzaine de membres d’associations de défenses des animaux s’étaient déjà mobilisés au parc de la Tête d’Or, le 5 juin, pour demander la fermeture du zoo.

