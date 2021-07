Dès ce mardi 6 juillet au soir, les urgences de l'hôpital Edouard-Herriot, à Lyon, vont déménager. Un déménagement provisoire de 18 mois pour des gros travaux de rénovation et de modernisation.

A terme, le service d’accueil des urgences permettra d’accueillir plus de 80 000 passages par an. D'ici 2023.

Pour le moment, dès ce 6 juillet, les urgences de l'hôpital Edouard-Herriot, à Lyon, déménagent du pavillon N au pavillon G.

"Un déménagement provisoire de 18 mois qui permettra au pavillon N d’être entièrement modernisé avant d’accueillir définitivement l’ensemble des services d’accueil des urgences chirurgicales et médicales (pavillons A et G). Une opération tiroir qui permet l’amélioration et la sécurisation des prises en charge, de la qualité des soins, de l’accueil des patients et des conditions d’exercice des professionnels", expliquent les Hospices civils de Lyon.

A l’issue du déménagement et jusqu’en mars 2023 environ, les urgences de l’hôpital Edouard Herriot seront organisées comme suit :

- Accueil des urgences chirurgicales traumatiques : Pavillon A

- Accueil des urgences médicales somatiques et psychiatriques : Pavillon G

- Hospitalisations post-urgence : Pavillon M