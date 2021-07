Lyon : Mélody Gardot, une figure du jazz contemporain aux Nuits de Fourvière ce lundi

Ce soir, une grande dame du jazz contemporain fait son apparition sur la scène des Nuits de Fourvière, au grand théâtre. L’artiste américaine fera découvrir au public son tout dernier album, Sunset in The Blue.

Cinq ans après la publication de son disque, Mélody Gardot, l’une des grandes dames du jazz, a dévoilé en fin d’année dernière son cinquième album, Sunset in The Blue. Le public des Nuits de Fourvière aura la chance d'en écouter les titres en live ce lundi soir, lorsque la diva américaine se présentera sur la scène du Grand théâtre. L’artiste à la "voix boisée" et aux "mélodies sensuelles" y flirte "avec une soul douce et envoûtante", souligne l’organisation du festival.

Le début du concert est programmé à 21h30, la première partie sera assurée par Macha Gharibian. Des places sont encore disponibles ici, au prix de 48 euros.

Lire aussi : Lyon : de nouvelles places disponibles pour les Nuits de Fourvière avec la levée des "jauges"