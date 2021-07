Lyon : de nouvelles places disponibles pour les Nuits de Fourvière avec la levée des "jauges"

Le 30 juin a marqué la suppression des jauges dans les restaurants, les musées, les cinémas, mais aussi lors des concerts. À cet égard, le festival des Nuits de Fourvière a pu faire passer sa jauge de 65 % à 100 %. De nouvelles places sont donc disponibles pour presque tous les spectacles.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir de nombreux mélomanes lyonnais. Le festival des Nuits de Fourvière remet en vente près de 1 000 places par soir pour ses concerts programmés jusqu’à fin juillet. Parmi les artistes encore à l’affiche d’ici la fin du mois on retrouve Biolay ( 8 et 9 juillet), Asaf Avidan (ce soir), Jane Birkin (2 juillet), Woodkid (20 et 22 juillet), Selah Sue (23 juillet), Mogwai (30 juillet) ou encore Pomme (27 et 28 juillet). À ce jour, seul le concert de Catherine Ringer affiche complet.

Capacité de 3 000 places

La levée de ces restrictions ne marque toutefois pas la réouverture de la fosse, précise-t-on du côté de l’organisation, les événements continueront donc de se dérouler de manière assise, mais à 100 % de la capacité du Théâtre antique, soit 3 000 places.

Si le port du masque n’est plus obligatoire à l’intérieur de l’enceinte, il reste toutefois recommandé. Le pass sanitaire, requis pour les événements de plus de 1 000 personnes reste quant à lui en vigueur.

Lire aussi : Lyon : restaurants, mariages, commerces, levée des "jauges", ce qui change ce mercredi 30 juin