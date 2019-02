Lyon : meilleur centre-ville commerçant des grandes villes françaises

La ville de Lyon s'est félicitée d'avoir été reçu la distinction de “meilleur centre-ville commerçant” parmi les vingt métropoles françaises.

Selon le palmarès des centres-ville commerçants les plus dynamiques de France réalisé par la fédération pour la promotion du commerce spécialisé qui regroupe 300 enseignes adhérentes, la presqu’île de Lyon a été désignée “meilleur centre-ville commerçant”, parmi vingt métropoles françaises.

“Cette récompense vient saluer le dynamisme démographique, le faible taux de vacance commerciale, la fréquentation des magasins ou encore la performance des enseignes”, se félicite la ville de Lyon.

“La Presqu’île a été distinguée en tant que plus grosse polarité commerciale de l’agglomération lyonnaise. Elle présente en effet un mix marchand original et très attractif, avec à la fois des grandes enseignes nationales et internationales, un secteur luxe et de nombreux commerces et artisans indépendants”, précise la municipalité.