Lyon : Mathieu Viannay cède une partie du restaurant la Mère Brazier

Le chef Mathieu Viannay avait repris la Mère Brazier en 2008. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

Restaurant emblématique de la ville de Lyon, la Mère Brazier a été en grande partie cédée par son propriétaire, Mathieu Viannay, à un riche homme d’affaires. Le chef doublement étoilé reste aux commandes de la célèbre institution.

Mathieu Viannay, le chef doublement étoilé de la Mère Brazier, n’est plus le propriétaire majoritaire du restaurant emblématique de Lyon qu’il avait repris en 2008, selon les révélations du magazine Lyon People. Une information que nous avons pu nous faire confirmer ce vendredi 22 juillet par le meilleur ouvrier de France 2004.

"J’ai vendu une partie du capital de la Mère Brazier, mais je reste aux manettes. C’est une opération industrielle pour avoir la force de faire plus de choses", nous a précisé Mathieu Viannay. La majorité des parts du restaurant la Mère Brazier, situé dans le 1er arrondissement, et des épiceries comptoirs Mère Brazier, installées dans les 6e et 9e arrondissements, sont désormais détenues par l’homme d’affaires bordelais Matthieu Gufflet. Une opération concrétisée au mois de mai dernier.

À nos confrères de Lyon People, le chef a expliqué qu’il continuerait à passer 70% de son temps à s’occuper de la Mère Brazier.