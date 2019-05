Lyon : manifestation du 1er mai, quel parcours ? Quelles interdictions ?

Le cortège principal de la manifestation du 1er mai s'élancera de la place Jean Macé ce mercredi matin pour rejoindre la place Bellecour. Sur la Prequ'île, un large périmètre a été défini par la préfecture où il sera interdit de manifester à partir de 11h.

Plusieurs manifestations vont avoir lieu à Lyon ce mercredi 1er mai, jour de la journée internationale pour les droits travailleurs. La plus importante d'entre elles partira de Jean Macé à 10h30. Elle regroupera plusieurs syndicats ( CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNEF, UNL, CNT et CNT SO), mais aussi des Gilets jaunes, des partis politiques et des associations comme Jamais sans toit. Le cortège empruntera ensuite l'avenue Jean-Jaurès, le cours Gambetta, le pont de la Guillotière avant de rejoindre la place Bellecour.

Arrivé sur la Presqu'île, il sera impossible de manifester dans la zone d'interdiction définie par la préfecture du Rhône. Comme pour les dernières manifestations de Gilets jaunes, les services de l’État ont créé un périmètre d’interdiction de manifester. Ce périmètre sera effectif sur la Presqu'île de Lyon de 11h00 à 20h00 entre les rues suivantes : rue de la République, place de la République, rue Joseph Serlin, rue Paul Chenavard, rue de Brest, rue Émile Zola, rue Colonel Chambonnet (exceptées les rues Joseph Serlin et Colonel Chambonnet). Comme à chaque fois, l'accès à ce périmètre ne sera pas filtré, mais des contrôles auront lieu à l'intérieur.