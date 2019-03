Lyon : madame Thatcher va marcher 757km pour l’Europe

Une Lyonnaise de 48 ans va relier Lyon à Bruxelles, à pied, soit 757km, pour inciter les citoyens à voter lors des prochaines élections européennes. Ironie de l’histoire, elle s’appelle Valérie Thatcher.

Madame Thatcher va donc marcher pour l’Europe. D’après Le Progrès, la Lyonnaise de 48 ans part en effet ce dimanche matin, à 9h15, de la place Bellecour (Lyon 2e), pour un périple de 757km qui doit la mener à Bruxelles, le 14 avril prochain.

Valérie Thatcher explique son défi. “Ma démarche est très basique : on est dans une démocratie et il faut la faire vivre car on a de la chance de pouvoir voter. Nous ne devrions pas voir à quoi nous assistons, notamment avec le rejet de l’Europe et la montée des extrémistes. Cela me fait peur”, souligne-t-elle au quotidien régional.

Son nom, évidemment, fait immédiatement penser à Margaret Thatcher, Premier Ministre du Royaume-Uni de 1979 à 1990, loin, très loin d’être une europhile dont la fameuse phrase “I want my money back (je veux qu’on me rende mon argent)”, alors qu’elle évoquait la construction européenne, avait fait le tour du monde.

La Lyonnaise Valérie Thatcher n’a aucun lien de parenté avec celle qui était surnommée “la Dame de Fer”.