Lyon : M6/M7, travaux, le tunnel de Fourvière coupé deux nuits cette semaine

La M6-M7 (ex-Autoroute A6-A7) va être coupée à la circulation, en raison de travaux, deux soirs cette semaine à Lyon. Notamment le tunnel de Fourvière. Progressivement, l'autoroute qui passait en plein cœur de Lyon va être transformée en boulevard urbain.

Petit à petit, l'ancienne autoroute A6-A7, en plein coeur de Lyon, va être transformée en boulevard urbain. 16km des anciennes autoroutes A6 et A7, qui passaient au cœur de Lyon, ont été déclassées en décembre 2016. 16 km en gros entre Pierre-Bénite et Limonest.

Cette ancienne autoroute s'appelle désormais M6-M7 (pour Métropole 6-Métropole 7).

Des travaux jusqu'en 2030

Des travaux d'aménagement de la voirie sont en cours. Ainsi, deux soirées et nuits cette semaine, mercredi 3 et jeudi 4 juin, le tronçon entre le noeud de Valvert (Lyon 9e) et le noeud Pierre-Bénite (au sud de Lyon) sera interdit à la circulation, en direction du sud et donc de Marseille de 21h à 6h le lendemain matin.

Ce tronçon prend évidemment en compte le tunnel de Fourvière, fermé donc en direction du sud mercredi et jeudi soir.

De nombreuses transformations vont avoir lieu ces prochains mois. Certaines seront visibles dès 2020. D'autres verront le jour d'ici 2030. Nous vous expliquons le calendrier de ces travaux ici.

Lire aussi : Lyon : l’A6 et A7 déclassées, qu’est-ce qui va vraiment changer dès 2020 ?