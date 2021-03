Lyon : l’obligation de port du masque reconduite pour le mois de mars

En absence d’amélioration de la situation sanitaire, la préfecture du Rhône a publié le 26 février le renouvellement de l’obligation du port du masque dans le département.

C’est devenu un rituel chaque fin de mois, la préfecture du Rhône prend un arrêté pour renouveler l’obligation de port du masque pour le mois suivant. L’arrêté de mars, valable depuis minuit ce lundi et jusqu’au 31 mars minuit, a été publié le 26 février.

Pour rappel : Le masque est obligatoire pour les personnes âgées de 11 ans et plus, 24h sur 24h à Lyon et Villeurbanne. Souplesse toute relative, dans les autres communes du Rhône, cette obligation est fixée de 6h à 2h du matin. Le prix à payer pour non-respect de la mesure est de 135 euros d’amendes. Trois verbalisations en trente jours peuvent exposer à 3 750 euros d’amendes, six mois de prison, et des travaux d’intérêt général.

Dans un second arrêté, lui aussi classique, la préfecture précise qu’il est interdit de vendre de l’alcool à emporter ou à distance de 18h à 6h pour les snacks, restaurants, commerces… Et la consommation sur la voie et les espaces publics est naturellement interdite.