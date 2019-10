Lyon : l’impressionnant chantier du métro B en photos et vidéo

Le prolongement du métro B de Lyon va entrer dans une phase importante et les galeries seront bientôt creusées. À l'occasion de la descente de la roue de coupe, découvrez le chantier en photos et vidéo.

En 2023, le métro B ira jusqu'à Saint-Genis-Laval grâce à un prolongement de la ligne de 2,5 kilomètres. Mais avant d'en arriver là, il faudra patienter. Un chantier colossal a été installé à côté des Hôpitaux Lyon Sud. Après la construction d'un puits d'entrée de 23 m de profondeur et 18 m de largeur pour le tunnelier, sa roue de coupe de 150 tonnes a été descendue ce mardi 1er octobre. Le percement devrait débuter fin novembre.

Cette usine souterraine de 120 mètres de long pour 10 mètres de diamètre et 1 700 tonnes va être chargée de creuser le tunnel jusqu'à Oullins pendant douze mois. Le tunnelier avancera de 10 mètres par jour et évacuera en tout 168 000 m3 de roche et terre. Chaque équipe de pilotage se composera de 20 personnes.

Ensuite, l'étape du béton de remplissage durera ensuite 3 à 4 mois, avant la pose des voies ferrées et des équipements pendant treize mois. Ensuite, place l'aménagement des stations durant neuf mois, puis six mois de marche à blanc avant l'inauguration en 2023. Il sera alors possible d'aller de Saint-Genis-Laval à la Part-Dieu en quinze minutes.

Du vendredi 25 au dimanche 27 octobre, le Sytral ouvrira les portes de ce chantier à 30 000 personnes. L'inscription obligatoire est gratuite et possible via le site officiel de l'événement (cliquer ici).