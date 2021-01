Lyon : les vents violents perturbent le trafic SNCF

La circulation des trains de la SNCF est perturbée ce mercredi après-midi en raison des vents violents dans la vallée du Rhône.

Météo France a placé le département du Rhône en vigilance orange vent violent ce mercredi depuis 12h et jusqu’à 21h. Les conditions météorologiques ont un impact direct sur la circulation de la SNCF. La vitesse a été adaptée pour certains trains, d’autres ont été annulés.

Sur la ligne Lyon Perrache-Firminy les trains qui partent à h01 (16h01, 17h01…) ont dû être annulés, ceux de h31 maintenu. Dans le sens inverse, c’est le h08 qui circule et le h38 qui est maintenu.

Depuis 16h, il n’y a plus qu’un train par heure entre Lyon et Grenoble.

En complément, la SNCF a mis en place un train par heure entre St-André-le-Gaz et Lyon Perrache.

Les trains maintenus sur l'axe Lyon<>St-André-le-Gaz<>Grenoble sont :

- Les Perrache>St-André-le-Gaz de h56

- Les St-André-le-Gaz>Perrache de h08

- Les Part-Dieu>Grenoble de h16

- Les Grenoble>Part-Dieu de h52

Les trains de l'axe Lyon Chambéry passant par Bourgoin-Jallieu sont également supprimés, mais les trains de l’axe Lyon Chambéry via Ambrieu continuent de rouler ainsi que les trains de l’axe Bourgoin-Jallieu Chambéry qui ne desservent pas Lyon.

Enfin, à partir de 17h il n’y aura plus de train entre Vienne et Lyon. Les Vienne Villefranche-sur-Saône circuleront uniquement entre Lyon et Villefranche. Des arrêts supplémentaires sont ajoutés sur la ligne Lyon Valence pour desservir les gares intermédiaires entre Lyon et Vienne.