Lyon : les vaccins arrivent, début de la campagne de vaccination ce dimanche 27 décembre

"Début de la campagne de vaccination française et européenne dimanche !", annonce le ministre de la Santé, Olivier Véran. L'agence européenne du médicament vient d'autoriser le vaccin Pfizer-BioNTech.



"La vaccination débutera dans les 27 pays de l'UE les 27, 28 et 29 décembre. À tous les sceptiques, à tous ceux qui en doutaient, l'Europe a montré qu'elle était bien plus qu'un grand marché : une communauté de destin", a twitté le premier ministre Jean Castex après le feu vert de l'agence européenne du médicament qui vient d'autoriser le vaccin Pfizer-BioNTech.

Les premières livraisons de vaccins interviendront "cette semaine", assure le ministre de la Santé, Olivier Véran.

La Haute autorité de santé (HAS) a défini une campagne de vaccination en "cinq phases progressives" avec un mot d'ordre : "protéger en priorité les plus vulnérables et ceux qui s'en occupent"

1ère phase : les personnes âgées résidant en Ehpad (environ 750 000 personnes) + les salariés des Ehpad qui "présentent eux-mêmes un risque de forme grave (professionnels de plus de 65 ans et/ou avec comorbidité(s)", selon l'HAS (environ 100 000 personnes)

2e phase : ensemble des personnes âgées, avec en priorité "les personnes ayant plus de 75 ans, puis les personnes de 65 à 74 ans ayant une comorbidité, puis les autres personnes de 65-74 ans", selon la présidente de l'HAS, Dominique Le Guludec + "professionnels du secteur de la santé, du médico-social et du transport sanitaire, en priorisant les professionnels âgés de plus de 50 ans"

3e phase : l'ensemble des personnes de plus de 50 ans ou de moins de 50 ans avec des comorbidités + ensemble des professionnels de santé + professionnels issus des secteurs indispensables au fonctionnement du pays

4e phase : "professionnels dont l'environnement de travail favorise une infection (contacts réguliers du public, milieu clos...)", toujours selon l'HAS + "personnes vulnérables ou précaires ayant un pronostic moins favorable en cas d'infection par la Covid-19 (résident en hôpital psychiatrique, sans domicile fixe, détenus...)".

5e phase : toutes les personnes de + de 18 ans restantes.

