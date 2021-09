Lyon : les travaux pour consolider le pont de la Brasserie vont entraîner des bouchons

À compter de ce lundi et pendant une semaine, la Métropole de Lyon va mener des travaux afin de renforcer le pont de la Brasserie, dans le 2e arrondissement. La collectivité annonce des bouchons alors que des voies devront être coupées.

Identifiées en septembre 2020, les fissures qui zèbrent le pont de la Brasserie, situé au niveau de la gare Perrache dans le 2e arrondissement de Lyon, se seraient aggravées depuis l’année dernière. Afin de renforcer la solidité de l’ouvrage construit dans les années 70, qui permet de relier la M7 au tunnel de Fourvière, la Métropole de Lyon a annoncé une semaine de travaux du 20 au 26 septembre.

Des travaux conservatoires s’étaient déjà déroulés fin juillet, mais "ses fragilités s’accroissent et imposent d’intervenir rapidement pour permettre d’assurer la continuité des déplacements sur l’ouvrage en toute sécurité", explique la Métropole. De nouveaux étais et des portiques métalliques seront installés, dans le but de prendre le relais des poutres de béton fragilisées, si l’une d’entre elles venait à rompre, avant la mise en oeuvre d’une solution technique de réparation pérenne.

Plusieurs voies fermées et une vitesse réduite

La collectivité prévient que ces travaux "risquent de provoquer des ralentissements aux heures de pointe". Les voies de gauche, déjà fermées dans le sens Marseille-Paris seront également fermées dans le sens nord-sud, ce qui entraînera une réduction de la vitesse autorisée pour une durée qui reste à déterminer.

Plusieurs jours de travaux seront de nouveau nécessaires à la fin du mois d’octobre pour continuer de renforcer et sécuriser le pont, mais ils ne devraient pas engendrer de perturbation pour les usagers.