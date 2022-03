Lyon : les Toques Blanches Lyonnaises aux fourneaux pour les donneurs de sang

Au Palais de la Bourse (Lyon 2e) lundi et mardi, l'Etablissement français du sang attend les donneurs pour remplir les réserves, qui sont au plus bas. La collation sera offerte par les Toques Blanches Lyonnaises.

Une collecte du sang est organisée par l'Etablissement français du sang lundi 7 et mardi 8 mars au Palais de la Bourse (Lyon 2e). L'EFS appelle à la mobilisation sur ces deux dates alors que les réserves sont au plus bas. Vous pouvez encore prendre rendez-vous pour donner. 24 places sont disponibles pour le premier jour, 58 pour le deuxième. Les Toques Blanches Lyonnaises seront de la partie. En effet, elles confectionneront les collations offertes aux donneurs.

Pass vaccinal obligatoire

Avant d'aller donner son sang, il est important de penser à manger, en évitant les matières grasses, et à bien s'hydrater. A noter que le protocole sanitaire du Palais de la Bourse exige la présentation du pass vaccinal ou d’un certificat de rétablissement valide. Le don est également possible avant et après l'injection de vaccin contre le Covid-19, sans délais d'ajournement.

Inscription obligatoire ici.