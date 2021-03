Lyon : les statues du Rhône et de la Saône de la place Bellecour bientôt restaurées

Les deux statues des frères Coustou situées au pied de la statue équestre de Louis XIV sur la place Bellecour vont être restaurées au Musée des Beaux-Arts de Lyon.

Les deux sculptures des frères Coustou, représentant le Rhône et la Saône, situées au pied de la statue équestre de Louis XIV sur la place Bellecour, vont prochainement être déplacées pour être restaurées. C'est ce qu’a annoncé ce mercredi après-midi la ville de Lyon dans un communiqué. Cette restauration aura lieu dans le cadre de la 4e Convention patrimoine 2019-2024 entre l’État et la Ville de Lyon qui vont associer leurs moyens financiers et leurs compétences, pour restaurer les sculptures. Ces deux chefs-d’œuvre sont en cours de déplacement au Musée des Beaux-Arts de Lyon où ils seront restaurés.