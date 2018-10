Lyon : les pompiers mettent leur caserne en vente sur le Bon Coin

Ce jeudi matin, les pompiers du 7e arrondissement avaient promis de mettre leur caserne en vente sur le Bon Coin, à cause du manque de moyens accordés. Ils viennent de publier l'annonce.

"Vend caserne de pompier LYON ROCHAT + bureau en option [...] Idéalement placée en plein cœur de LYON dans quartier de la Guillotière pour cause de manque d'occupation (manque de personnel et non pas manque de travail... !) Vous pourrez travailler dans un cadre calme dans cette caserne fantôme refaite à neuf pour 13 millions d'euros en 2015".

Les pompiers de la caserne Lyon - Rochat manifestaient ce jeudi matin et avaient promis de mettre leur caserne en vente sur le Bon Coin pour convaincre les autorités de l'urgence de leur situation. Ils ont tenu parole, la caserne est désormais symboliquement en vente sur le site de petites annonces. Ils souhaitent avoir plus d'effectifs, dans un contexte où les interventions sont en hausse. Selon eux, cinq pompiers n'ont pas été remplacés, ainsi qu'un magasinier, nécessaire à la préparation du matériel. Avec cette annonce, les pompiers espèrent attirer l'attention et obtenir gain de cause.