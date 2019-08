Lyon : les métros B et D plus fréquents à partir de ce lundi

Les lignes B et D du métro seront renforcées à partir de ce lundi 19 août. Jusqu'au 30 août pour l'une, au 23 août pour l'autre, les rames passeront beaucoup plus souvent.

Fini les vacances pour les lignes B et D du métro. Dès ce lundi 19 août, elles seront renforcées. Jusqu'au 23 août inclus, le métro D passera toutes les 2 min 55 en heure de pointe et toutes les 3 min 31 très précisément en heures creuses. Quant au métro B, sa fréquence de passage sera portée à 5 min entre 7h et 9h30 puis 6 min toute la journée jusqu'au 30 août inclus. Le 31 août, tous les transports en commun du réseau TCL recommenceront à circuler en horaires d'hiver, au grand soulagement des Lyonnais.