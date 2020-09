Lyon : les gilets jaunes de retour ce samedi malgré les interdictions liées au Tour de France

Ce samedi 12 septembre, les gilets jaunes se sont donnés rendez-vous à 13h place Bellecour, à Lyon. Or, en raison du Tour de France, un arrêté interdit les rassemblements et manifestations tout le week-end.

Les gilets jaunes de Lyon et des villes voisines appellent à une reprise de la mobilisation ce samedi 12 septembre. Ils se sont donnés rendez-vous à 13h place Bellecour, à Lyon. Cette initiative fait suite à un appel à se mobiliser à Paris diffusé par une figure du mouvement, Jérôme Rodrigues, sur les réseaux sociaux.

Privés de leurs manifestations hebdomadaires à cause de la crise sanitaire, les militants comptent bien renouer avec la tradition pour faire entendre à nouveau leurs revendications. Celles-ci n'ont pas changé, d'après Warren Dalle, organisateur au sein du groupe des gilets jaunes de Lyon centre : "Plus de justice sociale et fiscale avec une augmentation des minimas sociaux et des retraites ainsi que l'égalité salariale entre femmes et hommes, plus de démocratie avec l'instauration d'un RIC et un contrôle des élus ! Plus de pouvoir d'achat également."

Retour en sources, en quelque sorte ? "Retour aux sources mais surtout renouveau du mouvement, mettre les revendications en avant plutôt que la répression, même si bon on sait que ça va revenir..." précise le gilet jaune.

Un événement Facebook a été créé par les gilets jaunes de Lyon, de Villeurbanne, de la Loire, de Givors, de l'Ain et du Beaujolais. Ce vendredi 11 septembre, 183 personnes ont annoncé leur participation et près de 800 se disent intéressées.

D'après la préfecture, la manifestation n'a pas été déclarée. En conséquence, aucun périmètre d'interdiction n'a été pris. La préfecture fait néanmoins savoir qu'en raison du passage du Tour de France à Lyon, un arrêté interdit tout rassemblement et manifestation sur l'ensemble de la ville de Lyon, de ce samedi 12 septembre à 4h du matin jusqu'au dimanche 13 septembre à 20h. Pour les mêmes raisons, les fusées, feux d'artifice et pétards sont également interdits sur la voie publique lyonnaise ce samedi de 8h à 22h et ce dimanche de 6h à 15h. "On est au courant, reconnaît Warren. On s'attend à ce que ce soit compliqué, beaucoup de répression on s'en doute... Mais on fera tout pour respecter les mesures sanitaires tout en usant de notre liberté d'expression et de manifester."