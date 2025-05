Les occupants du squat du quai Arloing à Lyon, qui devaient quitter le batiment le 4 mai, pourront finalement y rester temporairement.

Les familles auront finalement obtenu gain de cause. 80 enfants et enfants, regroupés sous le collectif Solidarité entre femmes à la rue, avaient lancé une pétition en mars dernier. Mises à l'abri quai Arloing dans le 9e arrondissement de Lyon depuis l'été 2024, ces familles devaient quitter le bâtiment appartenant au bailleur social Grand Lyon habitat le 4 mai au plus tard - contre octobre initialement.

Elles pourront finalement y rester jusqu'au 20 juin prochain. Une décision prise après la rencontre entre des familles du quai Arloing, une délégation de représentants de l'association et des responsables de Grand Lyon Habitat, selon nos confrères du Progrès. D'ici cette nouvelle date, des places d'hébergement en insertion doivent être créées à Saint-Priest et à Villeurbanne pour ces familles.

Cette expulsion devait avoir lieu pour que des travaux de rénovation du bâtiment puissent se faire, expliquait depuis l'automne dernier Grand Lyon Habitat. Selon toute vraisemblance, ces derniers devraient donc être reportés.

