Lyon : les contrôleurs TCL bientôt équipés de caméras piéton

Pour une expérimentation, les contrôleurs du réseau de transport porteront une caméra.

Le SYTRAL (Syndicat Mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise) va progressivement équiper ses contrôleurs et agents d’intervention de caméras de protection individuelle, dites "caméra piéton". L'objectif est "de renforcer leur sécurité et celle des voyageurs du réseau TCL", affirme le SYTRAL dans un communiqué.

Cette expérimentation d’une durée de 3 ans a pour objectif d’évaluer ce dispositif qui vise à améliorer la protection individuelle tout en apaisant des situations de tension. Une précédente expérimentation du genre avait eu lieu en 2015 à Lyon.

Le SYTRAL annoncera plus d'informations sur le sujet jeudi 21 octobre.