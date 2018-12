Lyon : Les commissariats de police du 7e et du 8e regroupés en 2020

Le directeur de la sécurité publique a annoncé ce mardi le calendrier des travaux immobiliers de la police. Les commissariats du 7e et du 8e arrondissement se regrouperont au sein de l’Hôtel de police rue Marius-Berliet dès 2020

Lucien Pourailly en quittant ses fonctions de directeur de la sécurité publique du Rhône a dévoilé l’un des grands chantiers immobiliers de la police. Le commissariat de police du 8e arrondissement qui se situe actuellement avenue Général Frère et celui du 7e arrondissement rue Raoul-Servant déménageront au printemps 2020 à l’Hôtel de police rue Marius-Berliet (8e) rapporte le Progrès. Ces locaux demeurent vacants depuis que les services de la Sureté départementale ont déménagé rue Bataille. L’Hôtel de police qui date des années 1980 sera réhabilité et subira d’importants travaux. Il fera notamment l’objet d’une rénovation énergétique. Le bâtiment loge déjà plusieurs services de police comme la Direction de la Sécurité publique, la direction zonale des CRS et la Direction centrale de la Police judiciaire (DCPJ).