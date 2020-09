Lyon : les caméras-piétons généralisées dans la police d'ici juillet 2021

L'annonce a été faite ce lundi par le ministre de l'Interieur Gérald Darmanin. Ce dispositif a été testé depuis deux ans sur la commune de Rillieux-la-Pape.

Testées depuis plus de deux ans à Rillieux-la-Pape (lire notre enquête “Sécurité : Tout le monde adore la vidéosurveillance”), les caméras-piétons devraient être généralisées dans la police, a annoncé ce lundi le ministre de l'Interieur Gérald Darmanin. “Le problème est qu’aujourd’hui elles ont une charge limitée. Une patrouille dure huit heures, une charge entre deux et quatre heures, donc vous comprenez bien qu’elles ne peuvent pas se mettre en marche dès le début. Pour l’instant, la consigne est de mettre en marche la caméra quand on est en intervention”, a déclaré le ministre de l’Intérieur sur LCI. De nouvelles caméras qui durent le temps des patrouilles vont être commandées pour une généralisation prévue pour le 1er juillet 2021. Un projet déjà évoqué par Emmanuel Macron le 14 juillet dernier.

Ces annonces interviennent après de nouvelles accusations de racisme dans la police révélée notamment par l'enquête “Flic”, du journaliste Valentin Gendrot qui s'est infiltré d’eux dans les forces de l’ordre. Selon un récent rapport cité par l'AFP, Human Rights Watch a dénoncé en France des contrôles “sans fondement ciblant les minorités, y compris des enfants de seulement 10 ans”. L’État français a aussi été condamné en 2016 pour des contrôles d’identité au faciès. “La caméra est là pour les protéger (les policiers et gendarmes, NDLR). Ce sont les plus sanctionnés de tous les fonctionnaires. C’est une grande police, une grande gendarmerie, il faut leur faire confiance. Ce sont souvent des gens qui se sont engagés pour l’amour du drapeau et la protection des plus faibles, le ‘police bashing’ commence vraiment à agacer je crois les Français”, a de son côté plaidé Geralrd Darmanin.