Lyon : les bus de nuits “Pleine lune” de retour ce jeudi

Ces bus qui desservent les principaux campus lyonnais et le centre-ville vont faire leur retour ce jeudi.

Bonne nouvelle pour les oiseaux de nuit et autres coléoptères nocturnes, les quatre lignes Pleine lune vont reprendre du service à partir du 13 septembre prochain. Des lignes destinées à prendre le relais, tous les jeudis, vendredis et samedis soir, du réseau TCL qui s'est déjà endormi. Elles relient les principaux lieux de sortie et les campus et résidences étudiantes. Des lignes qui partent toutes les heures entre 1h et 4h du matin. Chaque week-end, près de 1800 personnes utilisent ce dispositif.

Infos pratiques :

PL 1 : Terreaux La Feuillée > Brotteaux > La Doua

4 trajets au départ du centre-ville à 1h, 2h, 3h et 4h du matin, les jeudis, vendredis et samedis.

PL 2 : Hôtel de Ville Louis Pradel > Saxe Gambetta > Grange Blanche

4 trajets au départ du centre-ville à 1h, 2h, 3h et 4h du matin, les jeudis, vendredis et samedis.

PL 3 : Hôtel de Ville Louis Pradel > Valmy > Campus Lyon Ouest

4 trajets au départ du centre-ville à 1h, 2h, 3h et 4h du matin, les jeudis, vendredis et samedis.

PL 4 : Hôtel de Ville Louis Pradel > Jean Macé > Saint Priest Salengro

2 trajets au départ du centre-ville à 1h et 3h du matin, les vendredis et samedis.

Tous les tickets et abonnements TCL sont valables sur ces 4 lignes. Itinéraires disponibles sur tcl.fr.