Lyon : le zoo de la Tête d'Or perd sa plus vieille pensionnaire

Une femelle gibbon prénommée Lulu est décédée ce lundi au zoo du parc de la Tête d'Or.

Arrivée en 1961 à Lyon à l'âge de 5 ou 6 ans, la femelle gibbon prénommée Lulu originaire de Borméo est décédé lundi au zoo du parc de la Tête d'Or. Avec une espérance de vie d’une quarantaine d’années pour cette espèce, Lulu en était devenue la doyenne depuis de nombreuses années avec ses 64 ans. “Elle, qui aura été la témoin privilégiée de l’évolution du Parc de la Tête d’Or et de son zoo, restera le symbole de l’engagement des équipes à améliorer constamment les conditions d’accueil de nos pensionnaires et à veiller à leur santé, y compris pour les plus vieux d’entre eux”, a commenté le zoo sur sa page Facebook.