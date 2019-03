Lyon : le tunnel de Fourvière fermé en direction de Marseille ce matin

Attention circulation automobile très difficile ce mercredi matin à Lyon, suite à un incident, le tunnel de Fourvière est fermé en direction de Marseille.

Mise à jour : le tunnel est à nouveau ouvert, restez prudent sur le secteur. Il s'agissait d'un véhicule hors gabarit

Suite à un incident, la circulation est coupée sous le tunnel de Lyon Fourvière en direction de Marseille ce mercredi matin, et cela pour une durée indéterminée. La bretelle Gorge de Loup est également fermée. Les automobilistes sont invités à éviter le secteur et suivre les itinéraires S1 et S2 balisés sur le terrain.

La circulation est déjà chargée autour de la ville, cette fermeture ne devrait pas arranger la situation, dans la mesure du possible, il est conseillé de se reporter sur les transports en commun et les modes doux comme le vélo.