Pourquoi le tunnel de Fourvière va être régulièrement fermé en journée ?

Pour la seule matinée du 20 mars, la circulation sous le tunnel de Lyon Fourvière a été coupée par deux fois en direction de Marseille. Cette situation pourrait se reproduire ces prochaines semaines, voici la raison.

Depuis début février, régulièrement nous annonçons des fermetures du tunnel de Fourvière en journée, que ce soit en direction de Paris, ou Marseille. La coupure de la circulation dure à chaque fois une vingtaine de minutes. Ce mercredi 20 mars, le tunnel a été fermé par deux fois en très peu de temps.

La raison est quasiment toujours la même : il s'agit d'un nouveau système capable de bloquer les camions hors gabarit. Ce dernier a été mis en place par la métropole de Lyon depuis le 8 février, après un accident le 28 septembre 2017 où un camion hors gabarit a endommagé le tunnel.

Des capteurs installés à 300 mètres de chaque entrée du tunnel sont capables de détecter les véhicules dont la hauteur est supérieure à 4,30 mètres et qui n'ont pas le droit de passer par Fourvière. Dès qu'un camion hors gabarit est repéré, les barrières baissent automatiquement et la circulation interrompue sous le tunnel dans la direction concernée. Une fois la zone sécurisée, les barrières se lèvent à nouveau et la circulation reprend. Les conducteurs sont passibles d'une amende de 1 500 euros, 3 000 euros en cas de récidive, ainsi qu'un retrait de trois points. Le parquet peut également décider d'immobiliser le véhicule.

Néanmoins, à chaque fois, les automobilistes sont également coincés par ce système et doivent patienter. Les deux interruptions du trafic ce mercredi 20 mars prouvent que le message n'est pas encore totalement passé du côté des chauffeurs routiers. En attendant, lorsqu'un camion trop grand se présentera, il faudra s'attendre à ce que le tunnel soit fermé automatiquement.