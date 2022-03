Lyon : le tunnel de Fourvière et l'A7 fermés le week-end des 26 et 27 mars

Le tunnel de Fourvière et l'A7 seront fermés pour travaux.

La Direction interdépartementale des routes Centre-Est et la Métropole de Lyon engagent conjointement des travaux de maintenance et d’entretien dans le tunnel de Fourvière (M6) et sur les viaducs de Pierre-Bénite (A7).

Le circulation sera ainsi interdite du vendredi 25 mars à 20h30 au lundi 28 mars à 5h, dans les deux sens de circulation entre la porte de Valvert, au nord de Lyon, et l'échangeur M1 de la M7, au sud.

"L’intervention sur les viaducs de Pierre-Bénite se déroulera en continu du vendredi 25 mars à 20h30 au dimanche 27 mars à 17h30 et impliquera la fermeture de l’A7 dans les 2 sens de circulation entre les 2 échangeurs A450 – A7 et A7 – périphérique. Néanmoins, en cas de conditions météorologiques défavorables, le chantier sur les ouvrages de Pierre-Bénite pourra être reporté à l’un des deux week-ends suivants", explique la Métropole de Lyon.