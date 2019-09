La ligne de tramway T2 circule partiellement ce mercredi 4 septembre.

Suite à un accident de la circulation, le tramway T2 circule partiellement en deux parties à cause d'un accident de la circulation. Des tramways roulent uniquement entre Perrache et Bron Hôtel de Ville, puis entre Porte des Alpes et Saint-Priest Bel Air. Des bus relais ont été mis en place entre les stations Bron Hôtel de Ville et Porte des Alpes.

La fin de la perturbation est estimée autour de 9h30.