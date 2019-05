Lyon : le tram T6 jusqu'à la Doua ? une concertation lancée

La ligne de tramway T6 n'est pas encore un service, mais son futur se dessine déjà. Le Sytral lance une concertation autour d'un possible prolongement au nord jusqu'à La Doua en 2024-2025. D'ici fin 2019, T6 reliera Debourg aux Hôpitaux Est.

Aller de l'étoile vers la toile ? La future ligne de tramway T6 à Lyon devrait permettre d'améliorer les déplacements au sud et à l'est de l'agglomération, sans passer par le centre. Mise en service fin 2019, elle partira de Debourg, où passent déjà la ligne de métro B et le tram T1, pour aller jusqu'aux Hôpitaux Est. Le temps total du trajet est estimé à 21 minutes et la ligne sera composée de 14 stations.

Le Sytral souhaite désormais aller plus loin avec la possibilité d'avoir une extension T6 Nord qui irait jusqu'au campus de La Doua à Villeurbanne. L'ambition affichée est de poursuivre le maillage avec une ligne en rocade qui contribuerait à aller vers la toile (avec des correspondances avec les métros A, B et D, ainsi que les autres lignes de tram). Ce prolongement pourrait ainsi desservir le quartier Grandclément, le centre-ville de Villeurbanne, puis le pôle universitaire de la Doua, pour 5,5 kilomètres de nouvelles lignes et un budget estimé à 140 millions d'euros. La mise en service possible pourrait arriver vers 2024/2025 et il faudrait alors 40 minutes pour aller de Debourg à la Doua (ou 19 minutes d'Hôpitaux Est à La Doua).

Une concertation jusqu'au 14 juin

Ainsi du 2 mai au 14 juin 2019, le Sytral organise une concertation sur le projet T6 Nord, avec plusieurs axes : l'intégration urbaine de ce prolongement, le positionnement d'une douzaine de stations, ainsi que les usages de l'espace public. Une première réunion publique est organisée le 9 mai à 19 heures au Centre culturel de Villeurbanne (234 cours Émile Zola). Les citoyens sont également invités à donner leur avis sur une page dédiée (voir ici). Cette concertation débute alors que celle autour du métro E s'achève. Durant cette dernière, un large plébiscite pour que la ligne aille jusqu'à la Part-Dieu a poussé le Sytral à étudier la question (lire ici). Tout sauf des coquilles vides, ces concertations commencent à être suivies par les élus et prises aux sérieux. Ceux qui ne prêteraient pas attention aux grandes tendances qui en ressortent pourraient bien prendre des risques politiques.