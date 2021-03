Lyon : le tram T2 prolongé jusqu'à Confluence, le lancement c'est mercredi

La ligne T2 du tramway lyonnais, reliant actuellement Saint-Priest Bel-Air à Perrache, va être prolongée jusqu'à Confluence et l'Hôtel de Région –Montrochet à partir de mercredi.

Des travaux ont été être entrepris entre Perrache et Confluence pour l'aménagement du prolongement du T2, qui empruntera les rames de l'actuel T1. La station Hôtel de Région –Montrochet, futur terminus de T2, a été réaménagée. Une nouvelle zone de retournement a aussi été créée.

Le T2 est la deuxième ligne du réseau de tramway en terme de fréquentation, avec plus de 100 000 voyages quotidiens en 2019.

Parallèlement à l'arrivée du T2 à Confluence, dès ce mardi 23 mars et pendant plusieurs mois, une partie du cours Charlemagne dans le 2e arrondissement de Lyon va être piétonne. Il s'agit, pour l'instant, d'une expérimentation. Une piétonisation pour l'instant sur une distance assez courte, entre la rue Montrochet et le quai Riboud, en gros devant le centre commercial, devant la darse et l'hôtel de région.

