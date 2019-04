Lyon : le tram T1 perturbé à cause d'un incident technique

Suite à un incident technique, la ligne de tramway T1 est perturbée à Lyon et circule partiellement ce jeudi matin.

Mise à jour : reprise progressive du trafic à 10h

Ce jeudi matin, depuis 8h30, le tram T1 ne fonctionne plus à 100 % à Lyon. À cause d'un incident technique, les stations entre Debourg et Liberté ne sont plus desservies et par extension la correspondance avec la ligne B. En temps normal, déjà pas toujours idéale, la desserte du quartier Confluence est plus compliquée en ce début de matinée.

Des bus relais sont mis en place pour maintenir la desserte. Selon TCL, la fin de cet incident technique devrait arriver vers 10h30.

Le problème technique est d'origine technique selon Keolis.