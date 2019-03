Suite à un accident, la rue Duguesclin, la circulation est coupée sur le secteur et le tramway T1 perturbé.

Depuis 9h50, ce lundi matin, la circulation est coupée rue Duguesclin à hauteur de la rue Servient, suite à un accident. Le tramway T1 est également perturbé et circule en deux parties d'une part entre les stations Gare Part Dieu Vivier Merle et IUT Feyssine et d'autre part entre les stations Debourg et Liberté.

Le retour à la normale est prévu autour de 10h50. Il est vivement conseillé d'éviter le secteur.