Le trafic SNCF de la région est perturbé ce matin, mercredi 23 février, suite à la panne d'un TGV entre la gare de Lyon-Perrache et Part-Dieu. La circulation reprend peu à peu mais le retour à la normale n'est prévu que dans l'après-midi.

Aux alentours de 8 heures, ce mercredi matin, la SNCF annonçait la panne d'un TGV entre les gares de Lyon Perrache et Part-Dieu perturbant le réseau régional. Les TER en provenance de Roanne, Mâcon et Paray-le-Monial en direction de Part-Dieu étaient notamment affectés.

Fin des perturbations à 16 heures

À 11 heures ce matin, il ne restait plus qu'une rame à dépanner pour définitivement libérer les voies. En attendant, la SNCF annonce que la liaison Roanne-Lyon circule de nouveau normalement. Les lignes Mâcon-Lyon et Paray-le-Monial à Lyon reprennent également une circulation normale.

Cependant, les TER entre Clermont et Lyon ne desservent plus la Part-Dieu jusqu'à 16 heures et se rendent ainsi directement à Perrache, explique la SNCF.

🔴Une rame du TGV reste bloquée entre Perrache et Lyon Part-Dieu. Les équipes de maintenance sont sur place afin de pouvoir dépanner la rame pour la garer et libérer les voies.

Les Clermont<>Lyon ne desserviront pas la Part-Dieu jusqu'à 16h. Les Roanne<>Lyon circulent normalement — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) February 23, 2022

