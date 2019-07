Lyon : le T6 à l'essai depuis ce lundi

Après plus d'un an de travaux, le T6 est presque sur les rails. Des essais sur toute la ligne ont commencé ce lundi, avant une mise en service prévue pour novembre.

Le T6 bientôt en service ? Depuis le 15 juillet, la nouvelle ligne de tramway est à l'essai sur le boulevard Pinel. Ce lundi 29, les tests se sont étendus au reste du ligne. Pendant ce temps, les quartiers nouvellement desservis entre Debourg et Hôpitaux Est prennent forme peu à peu. Si les voies ont été ornées d'arbres et de gazon, les trottoirs et la chaussée n'ont pas encore été recouverts de bitume dans le 8e arrondissement.

S'ensuivra une "période de marche à blanc" pendant laquelle le tramway circulera, mais sans voyageurs, pour finir les derniers réglages et former les conducteurs. Il devrait être mis en service en novembre 2019. Un prolongement jusqu'à La Doua en 2024-2025 est à l'étude.