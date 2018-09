Lyon : le Sytral achète 11 nouveaux tramways à Alstom

Le constructeur français a remporté l'appel d'offre pour la fourniture de 11 tramways supplémentaires aux Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral), comme l'ont confirmé les deux parties. Un contrat à 40 millions d'euros qui porte à 18 le nombre de trawmays rames longues à Lyon et à une centaine d'appareils au total.

Le Sytral disposera de 18 tramways de 43 mètres fin 2019. La commande de 11 nouveaux appareils "rames longues" à Alstom vient compléter la flotte des sept premiers, déjà exploités. Il s'agit de la première tranche ferme d'un contrat-cadre signé avec le Sytral, à la suite d'un appel d'offres, lancé l'année dernière, portant sur l'acquisition de tramways de grande capacité, avec un minimum de dix rames et sans quantité maximum, pendant huit ans. Une acquisition pour un montant de 40 millions d'euros, auprès du fournisseur historique du tram lyonnais qui entre dans le cadre du projet "Capacité tramway" du Sytral, présenté cettte semaine.

"L’objectif est d’augmenter la capacité de 15 % sur les lignes T1 et T2 et de 30 % sur la ligne T4", écrit le Sytral. Un projet basé sur l'acquisition de ces rames longues à destination de la ligne de T4 et de rames de 32 mètres pour les lignes T1 et T2, sans oublier le prolongement jusqu'à Meyzieu. "Les sept premières rames sont actuellement exploitées sur la ligne T4. Les 11 autres seront livrées fin 2019 et également mises en service sur T4, offrant une capacité de +30 %", ajoute le Sytral.

"Mieux protéger cyclistes et piétons"

Le nez des tramways a été repensé par l'industriel français pour s'adapter aux nouvelles directives introduites en 2016. "L'enjeu était d'améliorer la visibilité et le confort du conducteur, tout en préservant l'esprit du design original du tramway lyonnais (le nez en forme de un ver à soie)", indique Alstom par voie de communiqué. "Plus allongé, il permet de mieux protéger cyclistes et piétons en cas de collision", ajoute le Sytral.

D'une longueur totale de 43 mètres, les nouveaux tramways Citadis, le produit star d'Alstom, pourront accueillir jusqu'à 300 passagers chacun avec 71 places assises, soit l'équivalent de plus de trois bus - cinq dit le Sytral. Le modèle est équipé de la climatisation, d'un système de vidéosurveillance et d'écran donnant des informations audiovisuelles. Les appareils acquis par le Sytral seront conçus et fabriqués sur le site d’Alstom à La Rochelle, en France. Les sites de Villeurbanne, Aix-en-Provence, Le Creusot, Tarbes et Valenciennes interviendront également pour la fourniture de différents équipements.